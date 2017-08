Mercato : Le Barça trop radin pour s'offrir Dembélé ?

Dans : Bundesliga, Liga.

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain ayant été officialisé en fin de semaine, le FC Barcelone va désormais pouvoir s’occuper du remplacement de sa star brésilienne. Avec un chèque de 222ME dans la poche, les dirigeants catalans ont de quoi faire et plusieurs noms reviennent avec insistance ces derniers jours : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore et surtout Ousmane Dembélé. L’ailier droit du Borussia Dortmund serait même la priorité du Barça pour combler le départ du néo-Parisien.

Comme indiqué par le journal L’Equipe, un accord de principe existerait entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Néanmoins, l’affaire est (très) loin d’être dans le sac. Effectivement, le Borussia Dortmund ne compte pas se laisser chiper son meilleur atout offensif sans broncher. Selon le quotidien espagnol Sport, les négociations sont encore loin d’aboutir à un accord pour l’ancien Rennais. Et pour cause, le Barça refuserait de payer les 100ME réclamés par le club allemand. Barcelone souhaitant également recruter Philippe Coutinho et Inigo Martinez, la volonté de ne pas surpayer ralentit considérablement les négociations avec le BVB… Qui fera l’effort décisif dans ce possible transfert ? Affaire à suivre.