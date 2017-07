Dortmund : Très longue absence pour Raphaël Guerreiro

Gravement blessé avec sa sélection portugaise lors du match contre la Russie en Coupe des Confédérations, le 21 juin dernier, Raphaël Guerreiro a subi une intervention chirurgicale ce lundi. Victime d'une fracture du pied, le latéral gauche de 23 ans est désormais absent pendant au moins trois mois. L'ancien Lorientais ne retrouvera les terrains avec le Borussia Dortmund qu'à l'automne prochain...

???? BVB will be without @RaphGuerreiro for between three and four months. He underwent a foot operation today.

???? https://t.co/XHdphnvtZa pic.twitter.com/57XmaldAVt