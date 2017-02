Dortmund : Problème de métabolisme, Götze retiré de l'entrainement

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Quasiment absent depuis le début de l’année, Mario Götze va continuer à manquer au Borussia Dortmund. Le milieu offensif, héros de l’Allemagne à la Coupe du monde 2014, souffre de troubles du métabolisme selon son club, qui a communiqué à ce sujet ce lundi.

« Je suis actuellement en traitement et je fais tout ce que je peux pour retrouver l'entraînement aussi vite que possible et aider mon équipe à atteindre nos objectifs communs », a fait savoir Götze, qui a du renoncer à l’entrainement dernièrement, et va donc devoir se soigner sur ce mal qui n’a pas été expliqué plus longuement avant d’envisager un retour.