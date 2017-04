Dortmund : Ousmane Dembélé ne s'étonne pas du tout

Dans : Bundesliga, Ligue des Champions, Monaco, Rennes.

Avant d'affronter l'AS Monaco en quart de finale aller de la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund mardi, Ousmane Dembélé s'est confié sur son début de carrière très prometteur.

Transféré du Stade Rennais au Borussia Dortmund pour 15 millions d'euros lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a très rapidement pris ses marques en Bundesliga. Grâce notamment à l'aide de Pierre-Emerick Aubameyang, l'international français s'est imposé comme un titulaire à part entière dans l'esprit de Thomas Tuchel. Auteur de six buts et de dix passes décisives en championnat, Dembélé n'est pas surpris de son éclosion au très haut niveau, avec en prime ses prestations en équipe de France.

« Surpris ? Franchement, non. Je m'attendais à vivre tout ça, car je m'étais fixé l'objectif de disputer le plus de matchs possibles, et grâce à mes performances, c'est le cas, donc je ne peux qu'être satisfait. Ma carrière s'est accélérée, mais, là aussi, je ne suis pas surpris. Après avoir fait mes preuves en jeunes au Stade Rennais, j'ai su attendre et saisir le bon moment pour me montrer », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, Dembélé, qui joue donc sans pression tout en gardant la tête sur les épaules. Une méthode qui marche plutôt très bien !