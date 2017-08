Dortmund : Le club met Dembélé à pied

Dans : Bundesliga, Mercato, Liga.

Le Borussia Dortmund annonce avoir sanctionné Ousmane Dembélé, qui a zappé l’entrainement de ce jeudi en pensant qu’il allait précipiter son départ vers le FC Barcelone. Mais le club allemand n’a pour le moment accepté aucune offre de la part du géant catalan, et l’international français a donc été pris par la patrouille. Il sera suspendu et mis à pied jusqu’à la semaine prochaine, et manquera donc le match de Coupe d’Allemagne de ce week-end. L’ancien rennais écope également d’une amende.