Bayern : Ribéry se fait allumer sans langue de bois par Ancelotti !

Agacé par la performance de Franck Ribéry après la rencontre face au Real Madrid mardi dernier, Carlo Ancelotti semble s’impatienter devant les performances très moyennes de l’international français ces dernières semaines. Ce week-end, l’entraîneur italien a été contraint de sortir l’ancien ailier de l’OM à la mi-temps du match contre Mayence devant une prestation décevante. Alors que le Bayern Munich défie le Borussia Dortmund mercredi soir en Coupe d’Allemagne, le technicien bavarois n’a pas pris de pincettes pour évoquer les récentes performances de son attaquant gauche.

« Ribéry est apte et peut jouer mercredi. Il est sorti de l'équipe l'autre jour parce qu'il n'avait pas bien joué. Les problèmes au genou de Douglas Costa sont derrière lui. Il est en bonne forme et c'est une sérieuse option pour le match contre Dortmund » a expliqué un Carlo Ancelotti qui pourrait bien décider d’aligner l’international brésilien au coup d’envoi. Après des relations (très) compliquées avec Pep Guardiola la saison passée, les relations semblent se tendre entre « Kaiser Franck » et son entraîneur…