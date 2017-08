ESTAC : Troyes avait un plan, il a tenu 10 minutes

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après la défaite à Bordeaux): « Nous avons forcément des regrets. On sort un peu frustrés de ce match. On avait un plan de jeu, une stratégie, et elle tombe à l'eau avec ce but encaissé très tôt. Sur la première période, sur le plan défensif, on fait un excellent match. Les Girondins ont eu beaucoup de mal à trouver la solution face à notre organisation. Ce n'est pas suffisant, malgré tout, au niveau de l'utilisation du ballon. Le problème, c'est qu'on traîne ce handicap. En revanche, notre deuxième période est plus conforme à ce qu'on est capable de faire dans le jeu, même si là aussi notre entame est terrible, avec ce but rapidement concédé. Mais je trouve que mon équipe a montré de belles valeurs mentales en continuant à y croire, en réduisant rapidement le score, sur un joli but. Après, c'est vrai que le match est devenu un peu plus décousu. Forcément on a libéré un peu plus d'espaces, mais on a aussi su se montrer menaçants pour cette équipe bordelaise. Ils auraient pu en mettre un autre et nous aussi, avec quelques belles situations. On est donc frustrés. »