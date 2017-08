ESTAC : Troyes assume ses erreurs, mais regrette celle de l'arbitre

Dans : ESTAC, Ligue 1, FC Nantes.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après la défaite contre Nantes) : « Je suis déçu. Nous n’avons pas fait le match que nous aurions dû faire. Nous avons fait une première demi-heure très moyenne, avec des Nantais plus pressants que nous. Nous avons eu du mal à faire des décalages, ce qui est habituellement notre force. Nous avons dominé le match territorialement en seconde période, mais c’était une domination stérile, avec beaucoup de déchets. Nous avons failli au niveau technique : sur 25 centres, nous n’en réussissons que 5. Nantes a su être réaliste et efficace, au contraire de nous qui avons manqué ce match. Ce genre de match, il faut savoir ne pas les perdre. Nous avons tout de même eu des occasions, comme la tête de Benjamin Nivet, mais ce n’était pas suffisant. Nous savions que nous devions être rigoureux et concentrés jusqu’à la fin parce que nous savions qu’ils étaient dangereux. Je ne discute par l’arbitrage, mais avant le but, il y a une faute non sifflée d’Emiliano Sala sur Oswaldo Vizcarrondo. Nous n’avions pas les moyens de faire mieux ce soir, il va falloir comprendre pourquoi. Nous n’étions pas assez rigoureux, concentrés et précis. Nous n’avons pas montré notre vrai visage, c’est embêtant. »