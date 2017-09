ESTAC : Troyes a tout réussi... sauf gagner

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après le nul contre le TFC) : « Le sentiment qui domine est un sentiment de satisfaction et de frustration par rapport au résultat car je pense que nous avions fait tout ce qu’il fallait pour remporter ce match. Notre plan de jeu a parfaitement fonctionné. Nous avons annihilé les possibilités de marquer de l’équipe adverse. Le seul point négatif de la soirée est de ne pas avoir gagné le match (...) Pour la première fois du championnat, nous n’encaissons pas de but. C’est important. Nous avons su rester concentrés jusqu’au bout. C’est important de refaire tourner notre compteur points. Avec la confiance emmagasinée, j’espère que nous aurons la semaine prochaine un peu plus de réussite. »