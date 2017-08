ESTAC : Cela s'est joué à Troyes fois rien contre Rennes

Dans : ESTAC, Ligue 1, Rennes.

Jean-Louis Garcia, entraineur de Troyes, après le nul 1-1 face à Rennes : « On a assisté à un très bon match avec des occasions de part et d'autre, et du beau jeu. On a rivalisé avec une équipe qui a un très gros potentiel. Il nous a manqué du métier, de l'expérience et parfois un peu de justesse. Mon seul regret c'est que, même si le nombre d'occasions des deux équipes est équivalent, les nôtres étaient plus franches. Avec plus de lucidité et de maîtrise, on aurait pu marquer un but de plus en première période. J'ai retrouvé les vertus de mon équipe : une équipe disciplinée, combative et qui s'est projetée vers l'avant. On ouvre notre compteur en Ligue 1 et on va s'appuyer là-dessus pour continuer à travailler afin de retrouver de l'efficacité. On a eu du déchet et il faudra être capable d'avoir plus de maîtrise pour exister dans ce Championnat ».