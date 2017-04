Toulouse : Dupraz ne s'est pas régalé... et c'est en partie sa faute

Dans : TFC, OGCN, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après le match nul face à Nice (1-1) : « Je ne suis pas satisfait. Je suis dans le même état d'esprit qu'après le match contre Marseille (0-0). Nice était mieux armé que nous ce soir, mais nous avons manqué davantage de cohérence sur deux mi-temps. Je pensais que nous étions capables d'aller chercher très haut les niçois et je me suis trompé sur ce point. Nous n'avons pas maîtrisé les débats, surtout en première mi-temps où nous avons été inconsistants au milieu de terrain. En deuxième, nous avons rectifié le tir et cela a été plus équilibré. Je suis déçu, mais content et fier du groupe cet après-midi ».