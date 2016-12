TFC : West Ham lâche 10 ME pour Braithwaite, et se prend un vent

Malgré sa résurrection des dernières semaines avec trois victoires consécutives et un 1-4 passé à Swansea ce lundi, West Ham cherche activement un buteur pour cet hiver.

Pendant la majeure partie de la première saison, ses attaquants ont été aux abonnés absents, et le club londonien a les moyens de totalement bouleverser ce secteur de jeu. La preuve avec cette offre de premier plan effectuée à Toulouse pour recruter Martin Braithwaite. Les Hammers auraient proposé une somme proche de 10 ME pour boucler le transfert. L’attaquant danois est désormais considéré comme une valeur sure du championnat de France, et a souvent été annoncé proche de la Premier League, sans que cela ne se concrétise. L’été dernier, après le départ de Wissam Ben Yedder pour Séville, il n’avait pas reçu le feu vert de ses dirigeants pour qu’il quitte la Ville Rose. Et une fois encore, selon la radio sportive, Olivier Sadran a repoussé la proposition venue de Londres, considérant Braithwaite, qui possède encore deux ans et demi de contrat, comme un élément incontournable de son équipe.