TFC : « Rafraîchissant, ahurissant »... Dupraz bave devant Neymar

Dans : TFC, Ligue 1, PSG.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre le PSG (6-2) : « Ce soir, Paris nous a été supérieur, sans contestation. C'est juste dommage qu'une fois Verratti expulsé, nos joueurs se soient arrêtés. Sur la physionomie, on a la chance de mener au score, de revenir à 3-2 alors qu'ils sont à dix... On n'était pas venus pour être sparring partner. On a fait plus que perdre ce match parce qu'au goal average, ça fait -4. Je suis déçu d'avoir pris une taule ce soir. On a fait mieux que défendre, on a essayé de sortir à chaque fois que l'on pouvait, après c'était aussi 32 millions d'euros, le budget du TFC, contre combien ? Le football, ça se joue aussi comme ça. J'admire Neymar. L'attitude de Neymar est exceptionnelle de sérénité et de vitesse. Cela fait du bien au football. C'est rafraîchissant. Je le voyais à Barcelone, mais le voir dans notre championnat, je suis admiratif. Les deux matches qu'il vient d'accomplir, c'est ahurissant. Je vais me servir du jeu de Neymar pour mes attaquants, surtout dans ses déplacements. On était venu pour apprendre, on a appris et on en sortira grandi. En deux matches contre deux cadors du championnat (Monaco et le PSG), nous avons mis quatre buts et nous en avons encaissé neuf. Les buts marqués, c'est encourageant ».