TFC : Pour éviter le 79-0 face au PSG, Dupraz a son idée

Dans : TFC, Ligue 1, PSG.

Victorieux du Paris Saint-Germain au match aller alors que les joueurs parisiens étaient en grande difficulté, les Toulousains savent que la musique devrait être bien différence ce dimanche au Parc des Princes. Dans le match phare du soir sur Canal+, le PSG aura à cœur de montrer que son coup d’éclat face à Barcelone n’était que le début d’un feu d’artifice de fin de saison. Bien conscient de la difficulté de la tache, Pascal Dupraz a néanmoins tenu à faire savoir qu’il n’avait absolument rien à perdre, alors que son équipe remonte la pente depuis quelques matchs.

« On joue le PSG dimanche au Parc à 21h, devant les caméras de Canal. Notre objectif est de faire honneur à nos couleurs. On les a battus au match aller avec beaucoup de courage. On peut se contenter d’avoir déjà pris trois points face à ce PSG. Dans notre quête de progrès, il faut se frotter à ce genre d’équipe. On en sortira avec davantage d’expérience. Avant même la performance exceptionnelle du PSG face au Barça, on savait que ça serait compliqué dimanche. Mais c’est le cas toute la saison contre toutes les équipes. Dimanche, c’est une belle occasion pour nous de faire un bon match et d’être décomplexés face à cette écurie faite de stars qui jouent en équipe. Je suis extrêmement motivé, on prépare bien ce match-là, les joueurs doivent être désinhibés et doivent donner le maximum. Il faut être le contre-exemple du Barça et ne pas marcher sur le terrain sinon, les Parisiens vont nous punir. Si Barcelone prend quatre buts face à Paris, on peut se permettre de perdre 79-0. Mon rôle est de faire en sorte que mes joueurs entrent sur le terrain avec la ferme intention de faire un bon match dans le contenu, d’être en confiance et de relever ce challenge très compliqué. Il ne faudra pas faire que défendre. On a des armes à faire valoir, un collectif bien préparé athlétiquement qui montre qu’il est capable de rivaliser. J’ai une idée derrière la tête. Mon effectif est au complet contrairement au match face à Nice. Il faut que nos joueurs aient la pression dimanche. La tâche est extrêmement compliquée mais il faut assumer. Nos supporters attendent de nous que l’on se mette minables sur le terrain », a demandé un Pascal Dupraz qui mise tout de même sur un petit relâchement parisien pour avoir sa chance, et ne compte surtout pas prendre exemple sur le jeu « en marchant » du FC Barcelone.