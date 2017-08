TFC : Pour battre le PSG au Parc, Dupraz annonce sa tactique

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

La démonstration à Guingamp (3-0) l’a confirmé, le Paris Saint-Germain sera encore plus redoutable après l’arrivée de Neymar.

Rien de très rassurant pour ses prochains adversaires, y compris pour Toulouse. Invaincu face aux Parisiens la saison dernière (victoire 2-0 à domicile, et 0-0 à Paris), le Téfécé a toutes les raisons de craindre cette rencontre, la première du Brésilien au Parc des Princes. Du coup, Pascal Dupraz a bien l’intention de mettre en place un système ultra défensif, quitte à s’attirer les critiques après le match dimanche soir.

« C'est quoi l'objectif ? Que tout le monde dise qu'on joue bien alors qu'on a pris une casquette ? On prendra peut-être une casquette en défendant mais c'est sûr qu'on en prendra une si on ne défend pas ! L'objectif est de gagner dimanche, a annoncé l’entraîneur toulousain au quotidien Le Parisien. A l'impossible nul n'est tenu. On va me taxer de présomptueux alors que je vais tout faire pour que mes joueurs considèrent qu'il y a une possibilité de perturber le PSG ? Serai-je cloué au pilori si je ne réussis pas ? Le PSG sera champion de France mais on va essayer. » Il est vrai que Toulouse ne jouera pas sa saison sur cette partie.