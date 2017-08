TFC : Pascal Dupraz a « la chair de poule »

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la victoire contre Rennes (3-2) : « Une victoire comme celle-ci, il faut la savourer. Même si la maîtrise défensive n'a pas été là, je suis fier et ravi. Et je pense que les supporters du TFC sont repartis avec le sourire. On peut tout reprocher à mon équipe, mais il y a de la bravoure dans ce groupe, et ce depuis longtemps. Même si j'ai aligné quatre joueurs d’expérience ce soir, l'équipe est jeune. Et le but de Diop est un beau symbole. Ça donne la chair de poule. On a réussi à faire déjouer l'équipe de Gourcuff. Le mercato ? En tant que coach, j'aborde la dernière ligne droite sereinement. On verra ce qui va se passer jusqu'à jeudi soir ».