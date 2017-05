TFC : Non, Odsonne Edouard n'est pas rentré à Paris

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

Impliqué dans l’agression d’un passant au pistolet à air comprimé en février dernier, l’attaquant de Toulouse Odsonne Edouard, prêté par le Paris Saint-Germain, avait provoqué la colère d’Olivier Sadran.

« Ce qu’a fait Odsonne est inadmissible et c’est un scandale. D’un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris », avait lâché le président du Téfécé. Pourtant, le Guyanais vient de reprendre l’entraînement avec l’équipe réserve de Toulouse ce lundi, nous apprend France Football. Un revirement de situation probablement lié à la suite de l’enquête. En effet, Edouard n’était pas l’auteur du tir. Il s’agissait en réalité de son coéquipier Mathieu Cafaro.

De plus, l’hebdomadaire indique que Sadran, confronté à de longues procédures pour licencier le Parisien, a été « rattrapé par des considérations juridiques ». Quoi qu’il en soit, l’international U19 français devrait terminer la saison dans l’ombre, lui qui devait se contenter d’un faible temps de jeu avant cette affaire. Autant dire que ces derniers mois risquent de compliquer la suite d’une carrière que l’on annonçait prometteuse.