TFC : Monaco, Toulouse, Mercato... Dupraz se confesse

Dans : TFC, Ligue 1, Mercato, Monaco.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite à Monaco (3-1) : « Après notre ouverture du score, j'y croyais aussi, mais il aurait fallu résister un peu plus et ne pas encaisser un but immédiatement sur un coup de pied arrêté. C'est impardonnable, mais ce sont les défauts de ma jeune équipe. C'est l'apprentissage, mais il faut aussi reconnaître la supériorité de cette équipe de Monaco. On n'est pas futur champion de France et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions sans être une grande équipe avec des joueurs de qualité. Encore une fois, c'est dommage. Même à un but partout, nous avons encore une bonne situation, mais ensuite, nous offrons le deuxième but et à partir de là, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis déçu car je pense que mon équipe a un potentiel supérieur à son classement actuel. Elle a malheureusement des sautes de concentration et le haut niveau, c'est la constance dans la performance. J'espère qu'à force de travail, mes joueurs deviendront plus constants. Je loue malgré tout le superbe état d'esprit de mon jeune groupe. C'est un plaisir de les entraîner. Il faut aussi se souvenir qu'il y a un an, le TFC était quasi en Ligue 2... Aujourd'hui, il est maintenu, ou presque, et nous allons essayer d'accrocher une place dans le Top 10. C'est aussi important de bien finir la saison pour bien préparer et entamer la prochaine ! Encore une fois, être en Ligue 1 et jouer à Monaco ce soir, ce n'était pas écrit il y a un an. Mais, malgré tout, on ne peut pas s'en satisfaire. On a l'intention de bien recruter la saison prochaine. J'ai une chance inouïe car mon Président me laisse travailler tranquillement et en plus, quand il faut investir. Nous voulons améliorer cette équipe, il faut lui donner à mon avis de l'expérience, il faut que nous recrutions encore dans le domaine offensif pour être meilleur, et quelques joueurs au milieu de terrain, pour que le TFC progresse », a-t-il déclaré sur Canal +.