TFC : Mis dans les flops par Ménès, Delort sort la réponse qui tue

Dans : TFC, Ligue 1.

Toujours en convalescence après ses sérieux problèmes de santé, Pierre Ménès espère faire son retour sur Canal+ au printemps. En attendant, le consultant de la chaine cryptée continue de donner son avis sur le football, et notamment à la fin des grands matchs du dimanche soir, en annonçant ses « Top » et ses « Flop ». En mettant Andy Delort dans ses grosses déceptions après le match entre le PSG et le TFC, Pierre Ménès en a surpris plus d’un.

Interpellé par un internaute, il s’est justifié en expliquant que l’ancien joueur des Tigres n’avait pas gagné un seul duel. Et c’est à ce moment que l’attaquant toulousain a surgi de sa boite pour afficher une statistique qui a mis un terme au débat, puisque Delort a remporté 18 duels sur cette rencontre, un total particulièrement respectable surtout face au PSG. On pourrait presque rajouter un 19e duel remporté par Andy Delort avec cette victoire par K-O sur Pierre Ménès.