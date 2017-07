TFC : Maurice-Belay mis à l'essai par Toulouse

Dans : TFC, Mercato, Ligue 1, Bordeaux.

Laissé libre en fin de saison par Bordeaux, Nicolas Maurice-Belay est actuellement à l'essai chez le rival de toujours des Girondins, à savoir le TFC. La Dépêche explique que le milieu offensif participe depuis ce lundi à l'entraînement sous les ordres de Pascal Dupraz, ce dernier souhaitant en savoir plus avant de prendre sa décision et faire une offre à Maurice-Belay. Car le joueur bordelais sort d'une grave blessure au genou et forcément le TFC reste prudent. Si ce test de quelques jours s'avère positif, alors les deux parties négocieront.