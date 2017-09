TFC : Machach a « défoncé » le coach de la réserve !

Dans : TFC, Ligue 1.

On risque de ne plus voir Zinedine Machach de sitôt avec le maillot de Toulouse sur les épaules. Envoyé avec l’équipe réserve ce week-end malgré une entrée en jeu avec les professionnels face à Bordeaux vendredi (0-1), l’ancien joueur de l’OM a agressé Denis Zanko, l’entraîneur de la deuxième équipe du TFC. Une information confirmée par RMC Sport, qui donne des détails sur ce qui paraît être bien plus qu’un accrochage verbal.

La radio indique que le milieu de terrain toulousain a quitté le stade avant même le début du match au moment où il a compris qu’il ne tirerait pas les coups de pieds arrêtés. Déjà humilié par la décision de Pascal Dupraz de l’envoyer en CFA, Zinedine Machach est finalement revenu sur les lieux du match après la victoire (2-0) du TFC. « Il se serait alors jeté sur l’entraîneur Denis Zanko » explique RMC qui cite ensuite un témoin de la scène. « Machach a défoncé le coach, qui a crû qu’il allait mourir » explique cette source. De quoi provoquer la colère des dirigeants et du staff du club, qui devrait prendre des sanctions très importantes dans les prochaines heures…