TFC : Les offres discount de Toulouse au mercato

Dans : TFC, Mercato, Lorient, Monaco.

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, le Toulouse Football Club devrait recruter cet hiver. Après un bon début de saison, le club haut-garonnais avait prévu de conserver son effectif inchangé au mois de janvier, mais la chute des résultats et les difficultés offensives des Violets ont provoqué un changement de cap de la part des dirigeants. A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, le TFC s’active donc sur deux dossiers. Le premier concerne Corentin Jean, qui ne joue quasiment pas à Monaco et pourrait être prêté. L’ASM n’a plus le droit qu’à un prêt de joueur en France, et devra certainement peser son choix, mais l’idée de prêter l’ancien troyen à Toulouse est à l’étude.

En revanche, le transfert de Benjamin Jeannot est très mal parti. Toulouse a excédé les dirigeants de Lorient avec une offre estimée à un million d’euros, et qui a été immédiatement rejetée affirme La Depêche du Midi. Alors que les Merlus se battent pour leur maintien et seront privés de plusieurs éléments offensifs pendant la Coupe d’Afrique des Nations, un tel départ n’est pas à l’étude, et surtout pas pour cette somme.