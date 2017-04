TFC : L'avocat d'Odsonne Edouard hurle au scandale et balance un scoop

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

Olivier Sadran l'a annoncé ce lundi, le prêt d'Odsonne Edouard était terminé et le jeune attaquant toulousain était renvoyé au PSG. Mais le président du TFC, qui a confié qu'un second joueur était également limogé, n'a pas tout dit. En effet, selon l'avocat d'Odsonne Edouard, ce dernier n'est pas l'auteur du tir avec un pistolet à air comprimé, et le vrai coupable de ce geste stupide, un autre footballeur du TFC, s'est dénoncé quand il a vu que le joueur du Paris Saint-Germain était présenté comme le coupable.

« On ne comprend pas du tout le sens de cette décision du président du TFC. D'une part, elle ne s'impose pas parce que la justice n'est pas passée. De plus, les dirigeants toulousains disposent de nouveaux éléments qui rendent ce choix très regrettable. Les circonstances ont été établies. Mon client sortait d'un repas en compagnie de l'un des coéquipiers. Pour je ne sais quelle raison, celui-ci va tirer cette bille, qui je le rappelle est une bille en plastique. Mon client était lui le conducteur de cette voiture, c'est tout. Trois jours plus tard, au moment de sa plainte, la victime explique ne pas pouvoir décrire l'auteur du tir. Mais met à la disposition des enquêteurs la plaque d'immatriculation de mon client. C'est pour cela que celui-ci est entendu. Au moment de sa garde à vue, Odsonne n'a pas voulu dénoncer son coéquipier. On lui a fait valider son témoignage dans des circonstances assez particulières. Devant l'ampleur médiatique de cette affaire, Mathieu Cafaro a envoyé une lettre, via son avocat au président délégué du TFC Jean-François Soucasse pour se dénoncer. Et expliquer qu'il était l'auteur des faits », a précisé, sur le site de L’Equipe, l’avocat d’Odsonne Edouard, lequel a évidemment précisé qu’il allait demander la relaxe de ce dernier lors du passage au tribunal début juin.