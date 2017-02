TFC : Il fait la misère au PSG, sa cote grimpe au mercato

Dans : TFC, Mercato, PSG.

Fait assez rare pour être souligné, la solide défense toulousaine est aussi l’une des plus jeunes de Ligue 1.

Avec Alban Lafont en dernier rempart, le TFC s’appuie également sur Issa Diop. Du haut de ses 20 ans, le grand défenseur central enchaine les matchs dans la foulée d’un Euro U19 qui lui aura permis de confirmer son statut de patron de défense capable de s’imposer avec le geste et la parole. Sa réussite commence déjà à susciter des intérêts appuyés, et notamment de la part de clubs de Premier League, pour qui le physique et le jeu de tête de Diop sont des atouts supplémentaires.

Ainsi, France Football révèle qu’Arsenal et Tottenham sont déjà à la lutte pour se positionner sur l’espoir de Toulouse, qui enchaine les matchs, a déjà marqué deux buts, et a montré qu’il savait aussi tenir la baraque. Ce dimanche, les deux clubs londoniens étaient au Parc des Princes et la performance du natif de Toulouse a forcément du leur plaire, ce dernier mettant régulièrement en échec les attaquants parisiens et remportant plusieurs duels avec Edinson Cavani. Et cette saison, en deux confrontations, le PSG a tout simplement marqué zéro but au TFC... Sous contrat jusqu’en 2020, l’espoir toulousain ne sera toutefois pas simple à aller chercher, car si Olivier Sadran sait qu’il est parfois difficile de retenir ses pépites, le président du TFC ne brade jamais ses joueurs les plus désirés.