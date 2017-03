TFC : Honnête et discret, Dupraz connaît le nouvel Aulas

Dans : TFC, Ligue 1, OL.

Considéré comme un « demi-dieu » à Toulouse pour avoir sauvé le club la saison dernière suite à son arrivée en mars 2016, Pascal Dupraz a tenu à remercier Olivier Sadran.

Après une première pige plus que galère, Pascal Dupraz connaît unesaison plutôt tranquille au TFC, même si les résultats de l'année 2017 ne sont pas forcément à la hauteur. Onzième de Ligue 1 après 29 journées, Toulouse doit encore valider son maintien, mais ceci ne devrait être qu'une formalité. S'il revendique souvent ses origines savoyardes, l'entraîneur se sent comme chez lui dans la ville rose. Et ceci est en grande partie dû à sa bonne entente avec son président Olivier Sadran, qu'il n'hésite pas à comparer à Jean-Michel Aulas, considéré par beaucoup comme le meilleur président de France.

« À Evian, je n’ai eu que des branquignols comme président, sauf mon père qui l’a été pendant trois mois. Après, on n’est jamais prophète en son pays. À Toulouse, j’ai tout trouvé. Olivier Sadran est foncièrement honnête, sans détour, il a de vraies valeurs et il sait garder la mesure. Je ne dis pas ça à des fins politiques, c’est la vérité. Il n’est pas très communicant, c’est vrai. Il met de l’argent de sa poche, mais ne le dit pas. Bien sûr qu’il est de la trempe de Monsieur Aulas », a lancé, dans les colonnes du Progrès, l'entraîneur de Toulouse, fier de travailler aux côtés de Sadran, avec qui il partage la même vision du foot et de la vie.