TFC : Dupraz va bouger son « équipe de gamins »

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre l'ASSE (0-3) : « Rien ne s'est enclenché dans le bon sens pour nous. C'est encore un scénario qui ressemble à ceux vécus les dernières semaines, à savoir notre capacité à mettre les équipes adverses dans le bon sens, nos erreurs grotesques. L'équipe est jeune certes, mais on a l'impression d'une équipe de gamins. Il faut oser, il faut avoir du cran. On va se retrouver 16e ou 17e d'un coup, d'un seul. Notre bon début de saison, on est en train de le galvauder. Il va falloir que tout le monde fasse davantage pour se sortir de ce mauvais pas ».