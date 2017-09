TFC: Dupraz tacle Aulas qui « a appauvri les autres clubs de L1 »

Dans : TFC, Ligue 1, OL, OM.

Pascal Dupraz a déjà eu droit à une leçon du Paris Saint-Germain lors d'un récent PSG-TFC durant lequel Neymar a été éblouissant pour sa première sortie au Parc des Princes. Mais l'entraîneur toulousain n'est pas rancunier, car il se félicite, lui, des renforts arrivés à Paris, estimant que cela était très positif pour l'ensemble du football français. Alors, quand dans Le Figaro il est interrogé sur les critiques émises par le président de l'Olympique Lyonnais sur le Paris Saint-Germain, Pascal Dupraz s'agace.

Car le coach du TFC estime que Jean-Michel Aulas a la mémoire très courte. « J’aime beaucoup Jean-Michel Aulas, mais les investisseurs étrangers viennent améliorer notre football et, par voie de conséquence, ils améliorent notre quotidien. À terme, tous les clubs, y compris Lyon et Toulouse, percevront plus d’argent grâce aux droits télé. Aulas, comme Bernard Tapie avant lui, a appauvri les autres clubs de L1 en recrutant leurs meilleurs joueurs, pour faire perdurer une hégémonie pendant sept ans. Je comprends qu’il défende son club, mais je n’y souscris pas », a prévenu Pascal Dupraz, visiblement agacé par les propos récurrents du président de l'Olympique Lyonnais.