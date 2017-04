TFC : Dupraz se trouve à six matchs de la rédemption

Dans : TFC, Ligue 1, OM.

Pascal Dupraz, entraineur de Toulouse, après le 0-0 face à l’OM : « Chacun a eu sa mi-temps en terme d'emprise. Je suis déçu, le foot ça compte uniquement quand tu gagnes. Il nous a manqué de l'adresse en première mi-temps car si on mène au score, c'est pas le même match. Les deux gardiens ont été très efficaces mais malgré tout avec davantage d'adresse, (Yohann) Pelé doit aller chercher le ballon au fond des filets au moins une fois si ce n'est plus. Ce soir, nous avons 41 points, c'est plus que la saison dernière à l'issue de la saison. Il nous reste six matchs pour qu'à la fin de la saison, on dise que nous sommes sur la voie de la rédemption ».