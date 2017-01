TFC : Dupraz s'en prend aux supporters de l'OM au Stadium

Dans : TFC, Coupe de France, Coupe, OM.

Pascal Dupraz avait prévenu, il ne voulait pas d’un public pro-marseillais au Stadium ce dimanche soir. Un phénomène contre lequel il est difficile de lutter, l’OM attirant toujours un public nombreux en plus du parcage de supporters, et ce quel que soit le stade concerné. Alors, les micros placés près des bancs de touche se sont régalés avec les vociférations permanentes de Pascal Dupraz et notamment cette invective à l’encontre de quelques fans olympiens un peu trop bruyants au goût de l’entraineur toulousain, dans la tribune derrière lui. Certes, le coach du TFC défend ainsi son club, mais son combat contre les supporters adverses semble tout de même perdu d’avance…