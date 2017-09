TFC : Dupraz regrette ce Toulouse trop gentil

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz (entraîneur du TFC après le point du nul pris à Troyes) : « Un point et c’est tout. Il y a des explications. C’était un match petit, avec un manque de pertinence offensive. Jouer une heure et demie contre une équipe qui se recroqueville à 9 dans ses 30 derniers mètres, c’est compliqué. Ce n’est cependant pas une critique contre mon homologue troyen. J’avais demandé de laisser les Troyens effectuer les premières relances, mais mes garçons avaient oublié que j’avais demandé plus d’agressivité. Ce soir on a très mal joué et on a pris un point. »