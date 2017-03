TFC : Dupraz pourrit l'un de ses joueurs

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après le nul contre Lille (1-1) : « On réussit à mener au score. Ensuite, on maîtrise puis Passi décide de jouer à 5 devant et le temps de répondre tactiquement, les Lillois marquent logiquement. On a la possibilité de gagner sur penalty, mais Braithwaite le loupe... Il y a une règle d’or : le joueur déséquilibré dans la surface ne doit pas se faire justice lui-même car dans ce cas-là c’est loupé une fois sur deux. Le match nul est logique. On n'était pas ensemble. Il faut savoir reconnaître la qualité de l'opposition. J'aurais voulu qu'on l'emporte car il me semble qu'avec 38 points et 10 matchs à disputer, c'était pas loin de représenter un maintien quasi assuré. Il va nous falloir repartir. On étend malgré tout une série d'invincibilité ».