TFC : Dupraz ne veut pas retourner en bas

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre Nantes (0-1) : « Je ne pense pas qu'on mérite de perdre. Je ne pense pas qu'on mérite de gagner. Ce match montre nos faiblesses récurrentes depuis pas mal de temps. On n'intervient pas sur le centre. Ensuite, c'est une domination stérile face à une équipe de Nantes qui procède en contre. Aussi cruelle soit la défaite, il faut repartir. Il faut être plus volontaire et moins lisibles dans le jeu. On manque de solidité défensive. On n'a pas été inquiété jusqu'à l'ouverture du score. C'est comme ça. On subit les choses. On a encore besoin de travailler. Le groupe est jeune. On ne peut pas se réveiller quand on sera 17e. Le couperet est passé près la saison dernière. On serait sanctionné, cette fois. J'ai confiance. Ils vont se reprendre ».