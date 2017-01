TFC : Dupraz ne veut pas de footix au Stadium contre l'OM

Dans : TFC, OM, Coupe de France.

Alors que son Toulouse Football Club affrontera l'Olympique de Marseille ce dimanche après-midi en 32e de finale de la Coupe de France, Pascal Dupraz s'est une nouvelle fois plaint de son public...

Après avoir sauvé Toulouse l'an passé en championnat, Pascal Dupraz rêve cette saison d'aller en finale de la Coupe de France. Un objectif ambitieux, mais qu'il assume parfaitement, lui qui ambitionne donc de fêter de la meilleure des façons le 80e anniversaire du club toulousain : « Je me suis engagé, sur mes trois ans de contrat, à faire en sorte que le TFC monte à Paris pour la finale au Stade de France. Si ça peut être dès les premiers mois, j’en serai débarrassé... ». Mais pour rééditer l'exploit de 1957, Toulouse devra gravir une montagne dès son premier match de Coupe puisque c'est l'OM de Rudi Garcia qui débarquera au Stadium ce dimanche à 14h15. Et pour cette rencontre de haut niveau, Dupraz ne compte pas spécialement sur son public, dont une partie sera derrière le club phocéen...

« Ce match est aussi l’occasion pour certains Toulousains de venir une fois sous prétexte que les maillots sont bleu et blanc. On a le droit d’aimer l’OM. Mais quand on est Toulousain et fan de Marseille, on reste devant sa télé, avec des chips et des bières. L’objectif, c’est que dimanche, ces gens-là se sentent mal à l’aise. Sinon, nos supporters nous aident beaucoup », a avoué, sur 20 Minutes, l'entraîneur du TFC, qui réitère une nouvelle fois son dégoût par rapport aux « footix » toulousains qui ne viennent au stade que pour les grandes occasions...