TFC : Dupraz n'est pas vraiment content à 100%

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz (entraîneur du TFC) : « La première période était catastrophique. On a beaucoup de chance de mener au score car Bastia aurait dû mener. On fait une mauvaise première période certainement à cause de la fatigue. J'ai pris le parti d'aligner trois fois consécutivement la même équipe, mais je ne peux occulter que la pelouse du Stadium est catastrophique. Quand on dispose d'attaquants spontanés qui ont de la qualité, quelques fois, ils vous sortent d'un mauvais pas. A la mi-temps, j'ai dit aux joueurs qu'on avait beaucoup de chance de mener 2-0, grâce aussi au talent de deux joueurs qui ont réalisé deux exploits. Ensuite, en jouant longtemps en supériorité numérique, c'était devenu plus facile. On a vu de beaux buts, mais on n'a pas maitrisé le sujet.»