TFC : Dupraz fait une Ibra et lâche un « pays de merde »

Chacun à son mot à dire sur l’incroyable match de mercredi qui sera forcément évoqué pendant encore de longs moments à Paris, en France, et en Espagne. Mais plus que sur la manière ou le résultat, Pascal Dupraz s’est indigné, ce vendredi, de voir le nombre de Français qui se réjouissaient de constater que le PSG était finalement éliminé de la Ligue des Champions. Des réjouissances qui ont offusqué l’entraineur toulousain, qui est allé très loin pour le faire savoir.

« La remontée de Barcelone ? Ça arrive, c'est comme ça. Il aurait mieux valu que ça soit pendant un match amical. J'ai envie d'exprimer mon soutien au coach, même s'il n'en a rien à faire. Ce qui est dommage, et c'est typiquement français comme comportement, c'est que des personnes puissent s'enorgueillir de la défaite de Paris. On a vraiment un pays de merde quand même. Franchement, on se réjouit du malheur des uns et des autres, j'ai du mal à piger », s’est lamenté Pascal Dupraz, qui ne comprend pas que les rivalités franco-françaises puissent se poursuivre en Coupe d’Europe. Pourtant, sans remonter bien loin, il suffit de voir les célébrations à Madrid après le match aller entre le PSG et Barcelone, ou bien les moqueries des fans de Tottenham après la déroute d’Arsenal, pour voir que ce n’est clairement pas une spécialité française.