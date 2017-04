TFC : Dupraz enchaine les SMS pour éviter un Stadium pro-OM

Dans : TFC, OM, Ligue 1.

Quelques jours avant d'affronter l'Olympique de Marseille, le Toulouse Football Club a mis les petits plats dans les grands pour attirer ses supporters au Stadium.

L'OM est un club soutenu partout en France. Et ça, Pascal Dupraz l'a bien compris. En janvier dernier avant un duel contre Marseille en Coupe de France, l'entraîneur toulousain s'était lâché : « Quand on est Toulousain et fan de Marseille, on reste devant sa télé avec des chips et des bières ». L'ancien coach de l'ETG aurait pu tenir le même discours avant la rencontre contre l'OM, prévu ce dimanche après-midi au Stadium. Mais le TFC a préféré abattre une autre carte en lançant une campagne spéciale.

Depuis plusieurs heures, les Toulousains reçoivent effectivement des messages de la part de... Pascal Dupraz. « Bonjour, c'est Pascal Dupraz. Nous aurons tous notre rôle à jouer derrière les Violets dimanche à 15h pour TFC/OM », peut-on lire sur l'un des messages. Une méthode bien pensée puisque le club de Toulouse ne souhaite pas fêter ses 80 ans dans un stade acquis à la cause de l'OM...