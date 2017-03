TFC : Dupraz détruit « les champions du monde des marcheurs »

Dans : TFC, Ligue 1, OL.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite à Lyon (4-0) : « On restait sur des résultats positifs. Donc on subit un coup d'arrêt. Lyon est supérieur. Le score est lourd par rapport à la production de mon équipe. Ce qui me gêne, c’est que des garçons comme Sylla ou Somalia font des kilomètres quitte à s’égarer de temps à autre techniquement, et que j’en ai d’autres qui font moins de kilomètres. J’ai les champions du monde des marcheurs ! Certains devraient courir parce que, de toute façon, ils vont aller marcher au bord de la Garonne à force. Je ne leur en veux pas, mais il faut qu’on soit tous ensemble. Si ça ne sert pas de piqûre, ce sera des coups de pompes dans le cul. Tu verras les prochaines compositions d’équipe », a-t-il déclaré sur Foot Mercato.