TFC : Dupraz confirme, Toulouse est bloqué avec Edouard

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

« Vivement la fin de la saison », doit penser Odsonne Edouard. Prêté par le Paris Saint-Germain, l’attaquant de Toulouse ne vit pas du tout l’exercice espéré.

Déjà en difficulté sous les ordres de Pascal Dupraz, le Guyanais a été écarté depuis son implication dans l’agression d’un passant au pistolet à air comprimé en février dernier. Une affaire qui avait provoqué la colère du président Olivier Sadran, désireux de renvoyer l’international U19 français au PSG. Mais comme nous vous l’indiquions mercredi, Edouard n’est pas rentré à Paris et a même repris l’entraînement avec l’équipe réserve de Toulouse.

« Je confirme qu'Odsonne Edouard a repris l'entraînement depuis lundi avec l'équipe réserve du TFC, a indiqué Dupraz en conférence de presse, avant d’apporter une précision importante. Non, il ne jouera plus avec nous cette saison en Ligue 1. » Autant dire que le Téfécé, s’il le pouvait, aurait expédié Edouard dans la capitale depuis longtemps ! Mais on imagine que Sadran s’est heurté à des obstacles juridiques.