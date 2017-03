TFC : Dupraz assène un gros plaquage à la LFP

Dans : TFC, Ligue 1.

Bien calé en première partie de tableau derrière les candidats à l’Europe, Toulouse avance doucement et sûrement vers le maintien, ce qui était bien évidemment son objectif premier quand on se rappelle comment le TFC avait évité la relégation d’un souffle la saison passée.

Parmi les missions fixées par Pascal Dupraz, il y a aussi celle de faire revenir les Toulousains au Stadium, ce qui est tout de même loin d’être évident, l’enceinte de l’Ile du Ramier sonnant souvent assez creux. Surtout si on met des bâtons dans les roues, comme la réception de Lille au même horaire que le match du Stade Toulousain face à la Rochelle en rugby. Un emploi du temps loin d’être optimisé qui énerve coach Dupraz.

« J'ai du mal à piger comment dans les Ligues on peut laisser jouer des matchs en même temps... Après, on se plaint qu'il y ait une certaine rivalité entre les deux sports, alors que pas du tout ! La preuve, j'aurais voulu venir soutenir l'équipe d'Ugo Mola... mais je ne peux pas, puisque je joue au même horaire. On ne peut plus parler de vacances. Il faut venir nous encourager ! Depuis que je suis arrivé, c'est mieux en terme d'affluence, mais les joueurs méritent d'être encore plus soutenus. Toulouse doit pouvoir remplir son stade. Ce sont aux joueurs de tout faire pour que les gens reviennent vivre une fin de saison sympathique. On a la possibilité de le faire, il reste 33 points à distribuer », a livré le coach du Téfécé, toujours aussi motivé à l’idée d’offrir une belle fin de saison à ses supporters, même si pour ce dimanche, il faudra choisir entre le football et le rugby dans la Ville Rose.