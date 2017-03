TFC : Deux énormes ventes en prévision au mercato ?

Dans : TFC, Mercato, Bundesliga.

Le Toulouse Football Club, qui a acquis la réputation d’être très dur en affaires quand il s’agit de vendre ses meilleurs éléments, pourrait changer son fusil d’épaule cet été.

En effet, selon L’Equipe, la direction du club haut-garonnais envisage de laisser partir deux de ses plus belles promesses. Il s’agit d’Issa Diop et d’Alban Lafont. Le défenseur central n’a que 20 ans, mais il enchaine les matchs et a déjà fait l’objet d’une offre de 13 ME du RB Leipzig l’été dernier. Le club allemand, surprise de la saison en Bundesliga, pourrait revenir avec des moyens supérieurs et faire craquer le Téfécé en s’approchant des 15 ME. Surtout que Manchester City et Arsenal lorgnent aussi sur celui qui est international espoir tricolore.

Pour Alban Lafont, voir un gardien de 18 ans s’imposer aussi rapidement dans l’élite est un phénomène remarqué en Europe. Plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements, et le quotidien sportif affirme que Toulouse n’a pas totalement fermé la porte. L’idée d’effectuer une grosse vente avec un prêt d’une saison au TFC pour lui permettre de se parfaire est à l’étude, ce qui assurerait une transition en douceur dans l’effectif de Pascal Dupraz.