TFC : Allez, c'est toujours un bon point de pris...

Dans : TFC, Ligue 1.

Alban Lafont (gardien de but décisif lors du nul obtenu par le TFC à Lorient) : « Nous devions tuer le match en première période. Nous avons manqué d'efficacité et seul le travail viendra compenser ce point. Une plus grande efficacité ce soir nous aurait permis d'être à l'abri à la pause. Malgré tout, nous réalisons deux prestations intéressantes sur nos deux derniers matchs contre Angers et Lorient, et nous prenons quatre points. Nous sommes ambitieux, nous voulons gagner le plus de matchs possible pour regarder vers le haut. J'ai fait des arrêts décisifs, qui comptent oui mais c'est avant tout mon travail. Je dois aider mon équipe quand c'est plus difficile. Cela a été le cas ce soir en seconde période, tant mieux. »