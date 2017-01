TFC : Accord avec les Tigres pour le transfert d'Andy Delort

Dans : TFC, Mercato, ASSE.

Présente actuellement à Toulouse pour s’entrainer sous un climat plus clément, l’AS Saint-Etienne va voir débarquer Andy Delort… au TFC. En effet, la presse mexicaine annonce un accord de principe entre les Tigres et Toulouse pour le transfert d’Andy Delort à une hauteur de 6 ME. Tout serait réglé entre les deux clubs et l’attaquant français recruté pour 8 ME en provenance de Caen six mois plus tôt, va prochainement prendre l’avion en direction de la Ville Rose. Le joueur a déjà discuté avec Pascal Dupraz et pourrait donc rapidement ficeler son arrivée au sein d’un club en grande difficulté offensive.