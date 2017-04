OM : Toulouse condamné à verser 1,5 ME à Yohann Pelé

Dans : TFC, Ligue 1, Info, OM.

Licencié par Toulouse en 2012 et jugé « inapte à la pratique du football professionnel » après avoir contracté une embolie pulmonaire, Yohann Pelé ne s'était pas laissé faire en traînant l’affaire en justice. Jugeant cette rupture de contrat comme abusive, malgré une offre pour intégrer le centre de formation toulousain, l'actuel gardien de l’OM avait décidé d'aller devant la Cour d’appel de Toulouse.

Et le portier de 34 ans a eu gain de cause puisque le TFC l'a licencié « sans porter le litige devant la commission juridique de la LFP », selon Avosports. Par conséquent, les Violets sont condamnés à verser 1,5 millions d'euros de dommages et intérêts à son ancien goal. Si les deux parties ont deux mois pour se pourvoir en cassation, Pelé est donc en passe de remporter son face-à-face avec le TFC.