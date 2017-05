Officiel : Premier contrat professionnel au TFC pour Cottes

Dans : TFC, Ligue 1.

Ce mardi, le Toulouse Football Club a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Thibault Cottes (20 ans). Le gardien, arrivé au club à l’âge de 6 ans, se voit récompenser de ses belles performances en CFA 2. « Travailleur assidu, le jeune portier a réalisé le stage d'avant-saison lors de l'été 2015 du côté de Rodez, avant de se blesser au poignet à l'issue de celui-ci. Loin d'abdiquer, le Pitchoun est revenu plus fort, et a depuis multiplié les entraînements avec le coach André Biancarelli. Sa progression et son sérieux sont aujourd'hui récompensés avec ce premier contrat professionnel, au sein de son club de coeur » explique le club dans un communiqué. Reste désormais à voir si un éventuel départ d’Alban Lafont, dans les tuyaux ces dernières semaines, pourrait permettre au jeune toulousain de monter dans la hiérarchie et se faire une place chez les pros.