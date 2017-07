Officiel : Pour 10 ME, Martin Braithwaite file en D2 anglaise

Dans : TFC, Mercato, Premier League.

Si Toulouse cherche actuellement à se renforcer devant, ce n’est pas par hasard. En effet, Martin Braithwaite va s’engager dans les prochaines heures pour Middlesbrough. L’attaquant et capitaine du TFC passe actuellement sa visite médicale avec Boro et va ensuite signer pour les quatre prochaines saisons, a fait savoir le club anglais. Au passage, Toulouse va récupérer 10 ME dans ce transfert.