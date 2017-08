Officiel : Max-Alain Gradel prêté au TFC

Dans : TFC, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Toulouse Football Club a annoncé mercredi soir avoir obtenu le prêt pour une saison de Max-Alain Gradel, lequel est sous contrat avec Bournemouth. « Deux saisons après son départ de Saint-Etienne pour Bournemouth, Max-Alain Gradel est de retour en Ligue 1. L'international ivoirien est prêté une saison sous les couleurs du Toulouse Football Club. Sous les couleurs violettes, Max-Alain Gradel s'apprête à retrouver un championnat au sein duquel il a déjà performé. Auteur de dix-sept réalisations avec Saint-Etienne lors de sa dernière saison de Ligue 1 (2014-15), l'attaquant avait par la suite découvert la Premier League avec la formation de Bournemouth, alors tout juste promue. Avec quatorze apparitions, pour un but et deux passes décisives, l'international ivoirien avait contribué au maintien du club de la côte-sud anglaise au sein de l'élite. La saison suivante, il fut convoqué à 32 reprises par le coach Eddie Howe, pour seulement onze apparitions en jeu. Il trouvait à une reprise le chemin des filets, en League Cup.

Cadre de sa sélection, Max-Alain compte à son palmarès une Coupe d'Afrique des Nations (2015) remportée avec ses partenaires Jean-Daniel Akpa-Akpro et Serge Aurier, ainsi qu'une place de finaliste (2012). Notons également une victoire en Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne (2013) mais également, plus jeune, le championnat de League One (troisième division anglaise) avec Leeds United en 2008-2009 », rappelle le TFC au sujet de Max-Alain Gradel.