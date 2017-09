RCSA : Thierry Laurey s'en prend à l'arbitre à Monaco

Dans : RCSA, Ligue 1, Monaco.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après la défaite à Monaco (3-0) : « On a essayé de maîtriser le match, mais Monaco a été efficace dans les deux surfaces, et pas nous. Et on prend un but juste avant la mi-temps. Ça pénalise toute l'équipe, surtout qu'on avait fait une bonne première en faisant le dos rond au début avant d'avoir plusieurs situations, mais ce premier but a fait très mal. C'est un relâchement qui coûte très cher. Le deuxième but ? Tout le monde a vu qu'il était hors-jeu. C'est une péripétie, mais ça fait plusieurs fois que l'arbitre nous plombe un match, comme à Lyon. Sur le troisième, on fait une grossière erreur défensive. Mais je retiens que les joueurs ont joué comme demandé. On n'a pas sombré en essayant de réduire l'écart, donc on a préparé l'avenir ».