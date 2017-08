RCSA : Pour Strasbourg un point c'est pas si nul

Dans : RCSA, Ligue 1.

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg après le nul à Montpellier) : « On a maitrisé le jeu en première période. C’était agréable à voir et efficace. Notre avantage me semblait logique à la pause. Les Montpelliérains ont fait une bonne deuxième période et leur égalisation me semble méritée. On aurait même pu perdre en fin de match mais c’est un bon point. On progresse dans le jeu ce qui est très positif. On va essayer de capitaliser là-dessus. »