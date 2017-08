RCSA : Après une déroute à l'OL, Strasbourg montre son « vrai visage »

Dans : RCSA, Ligue 1, LOSC, OL.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après la victoire contre le LOSC (3-0) : « J'ai essayé de regarder le match objectivement et, à 11 contre 11, j'ai vu une équipe qui a dominé l'autre. Je sais qu'on va dire que Lille a perdu car ils étaient à dix et pas que Strasbourg a gagné. Mais vous ne pouvez pas enlever aux joueurs la capacité qu'on a eue de rester dans ce qu'on voulait faire. On essaie de proposer des choses cohérentes. On savait qu'il ne fallait pas laisser jouer les Lillois et c'est ce qu'on a fait. On a vu une équipe qui s'est battue de la 1ère à la 93e minute, tout le monde est dans l'esprit. Les trois points nous font du bien, les trois buts aussi, mais c'est le contenu qui est le plus important. Il nous fallait un match référence, un match qui tienne la route car on était conscient de ne pas avoir montré notre vrai visage à Lyon. Mais on ne va pas s'enflammer, on n'a pas décroché la lune pour autant ».