UNFP : Ruffier même pas dans le Top4, l’ASSE et Ménès scotchés

Dans : ASSE, Ligue 1.

Comme souvent, les annonces effectuées pour donner le nom des candidats au titre de joueur ou gardien de la saison font des mécontents.

En ce qui concerne le meilleur portier de Ligue 1, la liste a tout de même surpris beaucoup de monde. Lopes, Subasic, Trapp et Reynet se retrouvent dans le lot, mais pas Pelé, recordman européen des matchs sans encaisser de buts, et encore moins Ruffier. L’absence du dernier rempart de l’ASSE, d’une régularité à toute épreuve, a beaucoup choqué. Pierre Ménès en fait partie, et même le club stéphanois est sorti de sa réserve pour expliquer que ce quatuor avait de l’allure, mais qu’il manquait tout simplement « le meilleur ». Pour le consultant de Canal+, il ne peut même s’agir que « d’une blague », tant il est impensable de ne pas mettre Stéphane Ruffier dans les quatre meilleurs gardiens de Ligue 1.

Il manque juste le meilleur: Stéphane Ruffier. https://t.co/MvzqavXLZp — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 27 avril 2017